持刀猛刺運將動機成謎 想吃牢飯？受人指使？法官不信

黃姓男子搭乘張姓司機駕駛的計程車，在開往新北市雙溪火車站途中，持刀刺殺張的頸、肩部後逃逸。基隆地院審理時，黃先辯稱想吃牢飯才作案，後來改口是依「討債公司」指示誘騙張到雙溪，傷人是意外，但法官均不採信。黃行凶動機不明，但犯行明確，被法官依殺人未遂罪判刑8年。

判決指出，黃男今年1月11日凌晨在新北市瑞芳火車站前，攔乘張的計程車要求開往雙溪火車站。張開車行經瑞芳區侯牡公路指標7.6公里處瑞德宮附近，黃說想如廁，要張靠邊停車。

張剛把計程車停妥，黃持預藏的野外求生刀朝張右側頸部、肩部刺殺3下。張奮力抵抗，黃下車逃逸。張負傷駕車到瑞芳警分局報案，員警通知消防局派救護車將張送醫。醫師一度發病危通知單給家屬，幸搶救得宜保住性命。

黃下車後躲進路旁樹叢，連繫林姓友人騎機車來載他，行經雙溪內挖路中正隧道附近，黃將作案刀械及另兩把隨身攜帶防身的刀子丟棄路旁溪中。林後來騎車載黃回瑞芳租屋處藏匿，隔天黃被警方逮捕，偵詢後送辦。檢方偵結，依殺人未遂罪嫌起訴。林涉嫌藏匿人犯也被起訴，法院另案審理。

黃男在警詢、檢方偵訊及法院審理之初，均稱欠債無力清償，想要入監躲債，才機攔乘計程車想犯妨害自由或傷害罪，不料刀子自袖中滑出並傷到司機，覺得很嚴重才逃走。

法院審理後期，黃男改口辯稱，他在暴力討債公司上班，公司給他這個任務，交代不能透漏任何資訊。他原本只負責引誘司機到雙溪火車站交給同夥處理，但途中他與同夥通電話，不小心開到擴音，司機好像有聽到，還藉故說沒有油不想去雙溪，要返回瑞芳。

黃說，為了要牽制住司機，途中假裝要上廁所，趁機勒住司機脖子。他沒想要傷害人，但沒想到刀子從袖套甩出來，司機與他搶刀，雙方拉扯4、5次，對方好像沒有力氣，他才下車跑到樹叢裡面躲起來。他不知道司機有沒有受傷，如果有是過失傷害，因為如果真的要殺他，會直接往氣管插下去。

張姓司機證稱，黃上車後一路都沒講話，開到土地公廟時說要尿尿，叫他停路邊。此時黃勒住他脖子，無緣無故用力刺2、3次，當時不曉得黃拿什麼東西捅他，但感覺有流血。兩人沒有什麼拉扯，黃就下車跑走，他趕快掉頭開走，途中有打110報案，最後開到瑞芳警分局。

法官指出，案發時間為深夜，地點荒僻，且黃犯後丟棄凶刀再回住處藏匿，沒有自首或投案，對羈押還提抗告，顯無入監躲債之意。加入討債公司說法語焉不詳，且排班計程車非可按照乘客喜好擇車，黃依公司指示指定搭被害人車的說法也不可取。