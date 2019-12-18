南二段山友杜鵑營地墜谷死亡 直升機今吊掛遺體

一支17人的登山隊伍，於12月12日由台東縣向陽派出所入山登南二段，預計明天由南投縣信義鄉東埔下山，南投消防局昨天上午8點多據報一名吳姓男性山友失足，於在杜鵑營地附近摔落約30到50公尺深山谷，隨即啟動山域救援機制，了解該名登山客已明顯死亡。

南投消防局指出，昨天上午8時34分據報得知來自台中市的55歲吳姓男山友，摔落山谷疑似失去呼吸心跳，經連絡發現登山隊伍中有3名揹工，本身就是第三大隊山搜義消成員，為掌握救人時效，先請三名山搜義消下切至深谷摔落處，將傷者移動空曠地且同步申請直升機吊掛救援。

南二段位於中央山脈主脊呈雙S型，沿途可攀登八通關山、大水窟山、達芬尖山、塔芬山、轆轆山、雲峰、南雙頭山、三叉山、向陽山等多座百岳，事故點因屬密林及峭壁無法吊掛，三名山搜義消，耗時排除困難與危險，順利將該名登山客揹負至步道，在苦尋附近空曠處未果後，三人以輪替揹負方式，移動前往中央金礦山屋。