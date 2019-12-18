影/台南警拚無人機專業證照 山區治安添利器

台南市玉井警分局員警尹吉定投入不到一年，成為台南市警局第一批率先考取遙控無人機高級專業證照之一，為山區增添偵查利器。

玉井警分局表示，轄區幅員遼闊，丘陵地形環踞，山林密佈，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋佈交通路線四通八達，易為宵小、歹徒藏匿其中從事不法勾當，危害社會治安。

有鑑於近年來空拍機及相關通訊技術發展迅速，空拍機使用可結合多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能，為大幅提升員警科技偵蒐能力、執勤安全及警力派遣空間，常年支持警政工作的玉井警友辦事處特於今年2月捐贈具有多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能空拍機1部。

由玉井警分局行政組資訊承辦警員尹吉定操作飛行，多次運用於交通安全疏導、快打演練及清山專案等勤務，隨時升空掌握轄區狀況，靈活調度警力。

尹吉定經多次操作飛行，累積實戰經驗，於今年12月16日率先通過交通部民用航空局舉辦遙控無人機術科考試，考取遙控無人機高級(G3級)專業操作證。

尹吉定學習無人飛機不到一年，他表示，一般飛手要3、4年比較穩定，他為了很快上手所以強迫成長；可運用的任務，像清山專案，可以透過熱顯及探照，揚聲器在路跑時，或自行車比賽，為選手加油打氣，路檢時若遇有一台車子不停，可用空拍機追蹤，在山難時可以先飛上去勘查狀況，有一次一位老人下大雨被沖走，用空拍機沿著溪流結合熱顯，輔助找人。