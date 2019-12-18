請非法外籍看護遭罰15萬元 高市一年占2成

高雄市勞工局今表示，最近移民署在各大醫療院所查獲大批逃逸外勞，多由不肖業者趁家屬心急且不諳法令，從事非法媒介，家屬一旦遭檢舉或查獲，將開罰至少15萬元高額罰鍰。

勞工局統計，今年1至11月雇用非法外勞遭罰案件共有98件，除了工廠或私人商家，在醫院遭移民署查報者就有19件，佔19.4%，呼籲民眾在急於照顧家人時，務必審慎選擇合法仲介業者，以免因小失大。

勞工局長王秋冬說，最近該局接獲某裁罰個案，是患者家屬將在醫院拿到的雇用看護名片去電諮詢，業者派出看護來到病房照顧後，不到一小時就遭移民署查獲，移送勞工局裁罰，案情頗為冤枉，但類似案例層出不窮，呼籲有雇用看護需求的民眾，務必審慎選擇。

據了解，該位民眾住在安養中心的中風母親感冒併發肺炎，緊急送往醫學中心急診室，他因工作上有要事急待處理，一時間又找不到有意願的本國看護，情急下撥打「合法看護名片」電話詢問後，對方立即派出1名外籍看護到場，不料他趕回公司不到1小時就接獲移民署通知，將以雇用來路不明外籍人士移送裁罰。

勞工局表示，依據就業服務法第57條第1項規定，聘雇未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人，將裁處15萬至75萬元。由於非法掮客會到醫院發名片亂槍打鳥，或假借外籍配偶身分攀談詢問，媒介給急須看護的家屬，家屬也因不曉得應事前查看、拍照或影印看護身分證件，冤枉遭罰。