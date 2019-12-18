專偷桃園百萬起重機、挖土機 找女友仲介賤價銷贓

桃園劉姓男子和4名同夥共組竊盜集團，專挑龍潭、大園、蘆竹及楊梅一帶的重機具下手，會穿反光背心佯裝工作人員混入，為了銷贓還叫女友當仲介，把偷來原價上百萬的起重機，以20多萬賤價出售，桃園市刑警大隊蒐證監控半年，昨在宜蘭、桃園逮捕劉等4人，依加重竊盜等罪嫌移送偵辦。

警方指出，劉男（36歲）有多項毒品前科，與白姓、黃姓及鍾姓等3名同夥，長期在桃園龍潭、大園一帶，專挑堆高機、電纜線等工業設備行竊，今年5月起陸續傳出有業者受害，但其中有部分人因苦無購買機具進口證明才沒有報案。

警方成立專案小組展開監控，除訪談受害業主，同步調閱周遭監視器，初步掌握劉男為首的竊盜集團，但劉等為躲避查緝，常利用深夜作案，並剪裁黑色塑膠片自製假車牌、頭戴蒙面套等，甚至還會穿反光背心，假冒成包商、工程人員，大剌剌進出工地偷東西、開走堆高機，作風囂張大膽。

此外，劉等作案時除了拿萬用鑰匙，還自備重機具電門，用來整組更換竊得的堆高機、挖土機鎖頭。

桃園刑大偵一隊長陳朋翔指出，經掌握劉等人行蹤，16日、17日陸續到宜蘭礁溪，及桃園觀音、新屋等地，持拘票逮捕4人，起獲海洛因14.37公克、筆記型電腦、油壓剪、砂輪機，及千斤頂等犯案工具，以及偷來的4輛堆高機、挖土機，貨車等贓物。

警詢時，劉起初否認行竊，但比對其餘嫌犯證詞間無法抵賴才坦承；據了解，該集團成員還有1名女姓成員，負責擔任銷贓的仲介角色，以全新的堆高機原價100多萬元，二手市場行情約50萬元上下，但女仲介常以約20多元價格賣出，警方懷疑下游收贓業者也是共犯。