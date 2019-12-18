八德警載迷途翁尋住所 遇焦急家人指認「他是我爸」

桃園八德區日前有名老翁倒臥在路旁，員警接獲報案後趕緊到現場查看，問及老翁家中住址，老翁卻僅說著「我要回家，我家在國小」，員警除了用M-police系統查詢身分外，還載著他到附近大忠國小繞繞，果然遇到正在尋找老翁，神情相當緊張的家人。

日前中午13時許八德分局四維派出所警員謝永靖及田蔚允在巡邏時，接獲報案在八德區忠孝街、大同路口有人路倒，員警到場後發現是一名年邁近9旬的老翁疑似身體不適倒臥路旁，謝員先將老翁攙扶至陰涼處休息，也立即提供杯水給老翁飲用，並連繫救護車到場查看老翁有無受傷，所幸老翁沒有大礙。

不過老翁一直無法清楚表達自己的身分，僅喃喃自語著「我要回家，我家在國小」，謝員先試著用M-police小電腦比對查詢，一邊心想附近離大忠國小很近，也許有地緣關係，就與田員駕駛巡邏車載老翁前往轄內大忠國小附近，才剛到大忠國小附近，隨即見到一名婦人慌張騎車靠近，趕緊表示老翁姓姜、是自己的父親。