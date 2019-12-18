女捏凸倉鼠眼威脅前男友 保育人士報案搶救

嘉義縣水上鄉1名飼養寵物倉鼠的女子，疑為威脅前男友，將兩人共同飼養2隻倉鼠，用手捏到眼球爆眼突出，還拍下虐鼠影片，傳給前男友，網友上傳社群網站，引起網友一片罵聲 ，嘉義市守護動物協會理事長吳育獲通報，上午聯繫女子老師，女子同意將受傷2隻倉鼠交給動保團體，吳育才救出2隻受虐奄奄一息的倉鼠送醫救治。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，女子用手捏倉鼠眼球爆眼突出，拍下虐鼠影片上傳，涉違反動保法，至少罰1萬5000元罰鍰，已派動保人員前往約談處理。

從網友傳出影片，女子用力捏住倉鼠，不斷施力握緊，只見倉鼠不斷掙扎，整個眼球突出，非常嚇人，整個過程數十秒，相當駭人，網友看到影片群情激憤，紛紛上該女子臉書留言，砲轟她虐待動物，女子辯稱，還貼出倉鼠活著的影片，但網友質疑倉鼠被捏死，通報動保團體。