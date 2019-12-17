男突昏倒消防員到場緊急CPR送醫恢復呼吸心跳但仍昏迷

苗栗縣范姓男子昨天上午在竹南鎮某彩券行內突然昏倒，消防局接獲報案後，消防人員趕赴現場，范躺臥在輪椅沒有意識，出現瀕死式呼吸且沒有脈搏，判斷患者OHCA，趕緊CPR，同時使用自動心臟電擊去顫器，隨即將范送到為恭醫院，到院後范恢復呼吸心跳，仍在加護病房觀察。

竹南分隊消防員吳政祐、許顥瀚昨趕赴現場，當時范姓男子呈現瀕死式呼吸且沒有脈搏，判斷為OHCA需要立即CPR，兩人趕緊將范從輪椅抬下，開始心肺復甦，並使用自動心臟電擊去顫器（AED），將貼片貼上偵測心律評估是否需電擊，並幫范裝聲門上呼吸道及甦醒球給予正壓高濃度氧氣，AED評估兩次後，不需電擊。

將范移到擔架床上並架上自動⼼肺復甦機持續CPR，送往為恭醫院救治，送醫途中，范出現嘔吐反應，手指有輕微抖動，救護人員立即停止自動⼼肺復甦機檢查脈搏是否恢復，發現脈搏依舊十分微弱，繼續CPR送達為恭醫院後，交由醫師檢查，檢查後發現患者恢復心跳，但仍在加護病房觀察。

竹南分隊消防員吳政祐、許顥瀚，兩人說，當出現瀕死式呼吸且摸不到頸動脈，類似「喘大氣」，會讓人以為還在呼吸，其實已經接近沒有呼吸心跳，不管如何都一定要先做CPR，把握生存之鏈，環環相扣，發現時儘早求救、儘早心肺復甦術、儘早除顫電擊、儘早高級心臟救命術到整合性復甦後照護等。