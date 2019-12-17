影／熱血美甲師救車禍孕婦 長期受義勇特訓就是為助人

嘉義市美甲師林嘉慧，今天上午發現店門前發生車禍，立即拿起自備急救包衝到現場，見懷孕6個月林女倒地不起，她先安撫傷者、檢視傷勢，並協助報案叫救護車、送林女去醫院，鄰居都稱讚她熱心、勇氣可嘉，她直言長期受義勇特搜訓練「隨時都準備好助人！」

嘉義市林姓孕婦今天上午9時許騎機車載女兒，行經民族路遊天宮附近，與另一輛機車擦撞，林女摔車倒地爬不起來，6歲女兒未受傷，站機車旁不知如何是好，在對街開美甲店的林嘉慧發現後，立即提著救護包到場，發現傷者是孕婦，她不敢大意，先詢問傷勢，再將小女孩牽到路邊安撫，檢視林女外傷並通報消防隊協助。

林嘉慧表示，當時林姓女子坐在地上很緊張，只想跟家人連絡，她立即安撫對方、確認腹部沒有不適，協助報案，依照參與救護訓練步驟執行，救護車到場後即將患者懷孕狀況告知救護員，所幸林女送醫後平安。

「我是義勇特搜隊員！」林嘉慧說，她是專業美甲師、平日從事美甲工作，過去在北部工作，就很想參與消防志工，卻因戶籍不在台北無法參加，5年前返回嘉義，得知表哥鄭榮貴參與義消多年，立即報名初級救護訓練擔任鳳凰志工，1年後又參加義勇特搜隊訓練。