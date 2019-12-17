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金門警方辦新進高空挑戰訓練 員警也驚聲尖叫

2019-12-17 16:43聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警局金城分局連日來舉辦新進人員實務訓練，以強化員警執勤的膽識，並特別利用聯合勤教在金門柳營營區進行實地訓練，仿槍戰團體雷射槍戰場，還分成2隊進行對抗宛如CS真人版，只見新進的同仁一會攀高，一下翻滾，尤其吊在半空中緊張的訓練，讓新進的「波麗士」大人也忍不住驚聲尖叫起來。

金城分局的新進人員訓練日前舉行，整個過程相當緊張刺激，並由金城分局長李益杰、副分局長許績俊分別組隊竸賽，現場宛如電玩版的真人對戰，讓人血脈噴張，也使新進人員感受面臨槍戰時腎上激素直線上升的真實感受。

當中新生隊菀萱、鑫豪、勝傑 對抗「學長隊」與廷、東燊、承瀚，更充滿戰鬥精神，有挑選高空挑戰攀岩牆、繩網、巨人梯、高空擊球、之字梯、上下雙索、高空獨木橋、滑降。尤其，高空擊球除了對於高度的恐懼外，最可怕的是最後要登上頂端的那一步在沒有任何輔助及進退空間下，雙腳都要上到木杆的頂端真的非常非常困難。

有學員就透露，在高空，當一隻腳已經上了頂端，另一隻腳要再跨上來，一不小心或是一點點不穩就會直接掉下去，加上在半空中的恐懼，真的真的好可怕！但大家還是克服了恐懼，完成了挑戰！堅持不放棄的精神真的太棒了。

李益杰表示，盼藉由這次特別訓練，透過高壓、強力的肢體碰撞接觸對練，內化員警肌肉記憶，並能立即有效防禦反制，日後面臨緊急狀況時，自然能立即運用平日練習之基礎訓練，強化膽識。

金門縣警局金城分局舉辦新進人員實務訓練，特別利用聯合勤教在金門柳營營區進行實地訓...
金門縣警局金城分局舉辦新進人員實務訓練，特別利用聯合勤教在金門柳營營區進行實地訓練，金城分局長李益杰（右一）也率隊對戰實訓。圖／金門警方提供
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金門警方辦新進高空挑戰訓練，讓不少新進的員警也驚聲尖叫，大家都對訓練印象深刻。圖...
金門警方辦新進高空挑戰訓練，讓不少新進的員警也驚聲尖叫，大家都對訓練印象深刻。圖／金門警方提供
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金門波麗士

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