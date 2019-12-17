不依規定停車遙控鎖被收回 反告主委、總幹事妨害自由

基隆市白姓男子開名下的車，長期停放妻子登記使用的社區停車格，被管委會取消停車場遙控鎖，進出都得通知警衛開門，白控告管委會顏姓主委、邱姓總幹事涉嫌妨害自由。基隆地檢署偵結，認為白未依規定使用停車位，顏、邱採取查核限制作法，不構成強制罪，處分不起訴。

警方調查，社區落成後，白妻和白的小姨子登記使用社區停車格，後來她們認為停車格的位置是傾斜地面，坡度約45度，不好停車，決定改停臨停車位，原來的停車格則讓白男停放他名下的車。

社區顏姓主委和邱姓總幹事以使用登記車號不符為由，取消白男的停車場遙控鎖。白男每次出入停車場，都要等崗哨警衛開門，並要白男簽名才放行。白男報警，指控顏、邱妨害他行使正當權利，警方偵詢後將全案送辦。

檢察官偵訊時，顏、邱未否認取消白男停車場遙控鎖，稱是依社區地下停車場管理辦法處理。停車場管理辦法規定，停車格使用人若車籍變更或異動時，應主動向管理站登記並作更正；查獲停放車位車輛非依約辦理車輛時，依第2台收費2千元標準收取差額。