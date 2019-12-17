為帶三溫暖小姐出場 男勒暈女鄰居搶提款卡

新北市中和區一名鄭姓女子今年5月在住處遇搶，不但被歹徒拿走提款卡和密碼，還被對方勒暈，所幸遇害時她正與男友通電話，而男友聽見尖叫聲也察覺異狀報警，保住人身安全；新北檢警追出犯嫌是住在同一棟樓的廖姓男子，動機是為了去三溫暖帶小姐出場。新北地院審理此案，今天也依加重強盜等罪判他9年刑期。

檢警調查，廖姓男子（48歲）與鄭姓女子（43歲）住在同一棟樓，雖是鄰居，但2人互不認識。而廖男是竊盜慣犯，今年5月初到鄭女住處行竊時，發現她的銀行存摺內有70多萬元，所以當下偷走現金2萬多元人民幣後，又準備了膠帶和繩索，計畫將人把起來逼問銀行密碼。

今年5月14日，鄭男用工具打開鄭女房門，帶著膠帶和繩索潛入屋內埋伏，當晚8時見對方返家隨即動手。他用手摀住對方嘴巴並將人押至在床上，命令其不得呼救，又用繩索勒住對方脖子，脅迫其交出提款卡和密碼，得手後，再徒手將對方勒暈逃跑。

鄭女因為被搶走提款卡和密碼，遭廖男盜領12萬元，人也被勒到昏迷，所幸她事發前一刻正與男友通電話，尖叫聲、通聯突然斷訊和回撥無人接聽等情引發關注，才能在短時間內獲救。

審理時，廖男坦承行搶，辯稱自己僅國小畢業又經濟窘困，一時衝動才會犯案，想爭取減刑；但法院認為，廖男犯案動機和目的僅是缺錢花用，而且得手後立刻前往三溫暖消費3萬多元並帶小姐出場，加上其犯案前還經過縝密計劃和準備犯案工具，已極為凶狠強暴的手段強盜他人財物，並不符合減刑要件。