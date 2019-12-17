影／業務載客試車飆速不成 兩車撞毀三人送醫

社群軟體今瘋傳一段影片，片中NISSAN黑色轎車左前車頭與右側車身嚴重毀損，另輛NISSAN銀色轎車車頭幾乎全毀，當事人將車禍現場拍下上傳，並留言大罵「業務說要載我試車說他開車也很快就這樣了」；台中市警局第五交通分隊證實，這起車禍發生在昨天下午，駕駛雙方均無酒駕，但江姓駕駛與楊姓乘客身體受輕微擦挫傷，另劉姓女駕駛多處受傷，三人送醫治療。

一段寫著「業務說要載我試車說他開車也很快就這樣了」的影片在社群網站瘋傳，拍攝者將撞毀的NISSAN黑色轎車與車頭幾乎全毀的NISSAN銀色轎車拍下，路面四散汽車零件與車體，可見撞擊力道不小，拍攝者疑似試乘汽車業者的新車，卻在業務員駕駛試車途中發生車禍，因而拍下影片上傳。

台中市警局第五分局第五交通分隊證實，昨天下午4點40分確實接獲十四期重劃區，也就是北屯區崇德八路與榮德一路有車禍事故，江男(29歲)駕駛NISSAN黑色轎車行駛在崇德八路往郊區方向，車上還有一名楊姓乘客飽受驚嚇。

劉女(75歲)則駕駛NISSAN銀色轎車直行榮德一路，雙方在路口發生碰撞，經警方測得雙方駕駛均無酒駕，但撞擊力道大，劉女一度受困車內，消防隊利用破壞器材脫困後送中國醫藥大學附設醫院救治，至今尚未出院到所內製作筆錄；另，江男與楊男身體多處輕微擦挫傷，送醫後無礙。

據悉，江男說自己到路口看到對方車輛出現，做煞車動作就直接撞上了，但對於當時開車時速卻交代不清。