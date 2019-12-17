影／紫竹寺登山心臟病發 台南消防員餵「救心」扛下山

高雄市山友今天上午聚集內門紫竹寺舉辦登山聚會， 眾人由紫竹寺停車場的登山口往上走不到半小時，一名史姓男子突然心臟不舒服、冒冷汗，體力不支無法站立，山友立即打119求救，希望消防急救救護員能來幫忙送醫。

台南市南化消防分隊獲報火速趕往協助，得知史姓男子有心臟病史，當場先讓其吃下兩顆含硝酸甘油NTG、俗稱「救心」的心絞痛緩解劑「耐絞寧」，中午將人扛上擔架護送下山就醫。同行山友與家屬都很感謝台南消防弟兄相助。 高雄內門紫竹寺登山心臟病發，台南消防員上山救護送醫。圖/消防員提供 分享 facebook 高雄內門紫竹寺登山心臟病發，台南消防員上山救護送醫。圖/消防員提供 分享 facebook