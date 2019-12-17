搶秒減災因應 台南市府建置「複合式地震速報」系統

台南市政府與國家實驗研究院國家地震工程研究中心攜手合作，於新營民治市政中心建置「複合式地震速報」系統及裝設耐震辦公桌，近日完工啟用，可在強烈震波來臨前數秒到十餘秒發出警報，大幅減低地震所造成的傷害。

市府秘書處表示，國研院國震中心近年針對「耐震設計、評估與補強」、「境況模擬與風險評估」、「安全監測與預警」三大主軸進行研發，並將具體成果落實應用，以提升國家整體耐震能力。

國震中心表示，這次特別與台南市政府合作，希望能夠推動民生公共物聯網，發展「複合式地震速報服務」系統，並運用於多元樣貌的辦公環境，希望能進一步落實建立耐震家園的永續目標。

國研院國震中心指出，「複合式地震速報系統」由中央氣象局與國震中心共同研發，該系統利用地震波傳遞的特性，一旦偵測到破壞力較小但傳遞速度快的P波來臨，立即以「燈光、聲音、電子看板｣等方式，在破壞力較大的S波到達前發出警報，讓民眾採取緊急的避難措施。

而「複合式地震速報系統」可在強烈震波來臨前數秒到十餘秒發出警報，即時提醒辦公人員在辦公場域採取正確的因應與防範措施，大幅減低地震所造成的傷害。

另外，本案設置了複合式地震速報警訊服務設備與耐震辦公家具，其中耐震辦公家俱不僅能作為辦公使用外，且本身可承受至少150噸的壓力重擊，提供走避不及的辦公人員即時避難的空間。