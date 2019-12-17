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妙齡女信導航暗夜陷荒路 棄車痛哭走4公里遇警得救

2019-12-17 13:03聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

26歲的台裔南菲華僑龔女，前天晚間5點困在山區內迷路無法返家，駛入狹窄又彎曲的產業道路，由於天色昏暗，右前輪不慎又陷落懸空於崖谷旁，龔女驚慌之下棄車，一路徒步往回走約莫4公里，與沿路搜尋的2名警察相遇，當知道獲救後，龔女痛哭失聲，警員安撫其情緒，隨即通知拖吊車協助支援排除障礙後，擔心龔女驚魂未定無法安全駕車返家，一路側衛引導龔女返回住處。

警方指出，當天獲報有民眾困在山區，埔派出所警員張香賀及實務生鍾政軒見天色已黑，不敢輕忽山區暗黑路小，遂騎乘警用機車依民眾所述定位地點於旱北路產業道路上發現1名女子淚眼婆娑獨自行走偏僻道路，便趨前詢問是否有報案，龔姓女子見警後情緒潰堤久哭不止，經警安慰後龔女述其誤信導航迷路過程。

龔女向警方表示，當日獨自駕駛自小客車欲返回在義民廟附近的住家，因導航顯示往褒忠橋方向車流壅塞，為避開塞車才設定導航經由新埔鎮市區至義民廟最近的距離，一路由中正路往旱坑路行駛，行經與旱北路叉路口，未詳看導航方向，就直接右轉旱北路深山山區，由於該路段僅可容納一部車行駛又無迴轉處，加上對路況不熟，才會駛入狹窄又彎曲的產業道路。

天色昏暗，右前輪不慎又陷落懸空於崖谷旁，她只好棄車，一路徒步往回走約莫4公里，才與警方遇到。新埔分局呼籲民眾，車上載具GPS導航系統，經常會因收訊不良而發生誤導事件，出門前應預先查詢熟悉前往所經路線，避開明顯荒涼、偏僻之道路，或及時調頭勿越陷越深，迷途後易因斷訊而求助無門，進而影響自身行車安全。

26歲的台裔南菲華僑龔女，前天晚間5點困在山區內迷路無法返家，駛入狹窄又彎曲的產...
26歲的台裔南菲華僑龔女，前天晚間5點困在山區內迷路無法返家，駛入狹窄又彎曲的產業道路。記者郭政芬／翻攝
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警員安撫其情緒，隨即通知拖吊車協助支援排除障礙後，擔心龔女驚魂未定無法安全駕車返...
警員安撫其情緒，隨即通知拖吊車協助支援排除障礙後，擔心龔女驚魂未定無法安全駕車返家，一路側衛引導龔女返回住處。記者郭政芬／翻攝
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警察塞車

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