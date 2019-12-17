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柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

疑因不滿售屋價差300萬 退休公務員毀容女房仲墜樓亡

2019-12-17 11:34聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名地政事務所李姓退休公務員，疑因不滿委託女房仲售屋，成交金額比開價短少300萬元，昨天下午持水果刀攻擊女房仲臉部，畫出1道15公分傷口，稍後李男卻在附近大樓被發現墜樓身亡。

據李男未婚妻聲稱，他在淡海新市鎮濱海路投資置產2戶，其中1間房屋開價1100萬元，委託台灣房屋39歲李姓女店長代售，後來僅成交800萬元，李男對此非常不滿。

昨天下午5時許，李男埋伏在台灣房屋淡水濱海特許加盟店外，趁李姓女店長走出即衝上前理論，並以預藏的水果刀攻擊，李女滿臉鮮血逃回店內求救，社區警衛連忙協助報案，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，無生命危險。

孰料事隔15分鐘，李男卻在相隔約450公尺，他投資另1間房產的社區，被發現墜樓，送醫不治。經查他當時獨自搭乘電梯直達13樓頂層陽台，並打電話給未婚妻告知持刀劃傷女房仲，同時簡短交代後事，稍後就被社區警衛發現墜落社區外人行道當場死亡，頂樓陽台留有李男隨身包包、以及染血的水果刀。

由於李姓女房仲仍在醫院，情緒尚未平復無法接受警方調查，有關售屋價差糾紛為李男未婚妻所言，是否真是此案導火線，還需等李女協助警方釐清。

李男（右）持刀攻擊女房仲臉部。記者林昭彰／翻攝
李男（右）持刀攻擊女房仲臉部。記者林昭彰／翻攝
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李男（右）攻擊女房仲之後逃離。記者林昭彰／翻攝
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淡水人行道

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