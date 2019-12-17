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女子已婚婉拒美國網友追求 兩人只當朋友仍險被騙匯款

2019-12-17 11:12聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一名女子在臉書認識自稱美國商人的網友，男方表達愛慕之情，但女子已婚婉拒。對方未因此放棄，說可繼續當朋友，後來開口借3萬元供周轉，還說會來台灣見面並還錢。女子到銀行匯款時，行員察覺異狀報警。女子對員警說，如果被騙，就當成捐錢。員警不斷勸說，加上行員查出受款帳戶是女性，她才打消匯款念頭。

基隆市警二分局今天指出，信六路派出所副所長邱致崴、警員林雅婷昨天下午執勤時，接獲通報「土地銀行疑有民眾遭詐騙，請警方協助」。兩人立即前往銀行，到達後得知有名女子要匯新台幣3萬元到國外。

面對員警詢問匯款緣由，女子一開始不願透露。邱致崴耐心交談，女子才說出一個月前，有名自稱商人的美國男子在臉書要求加好友，她接受後，兩人開始在臉書交談，但從未見過面。

男網友後來表達欣賞、愛慕之情，表示想要追求女子，進一步交往。女子因為已婚，決定如實相告，婉拒對方追求，但後來雙方決定繼續當朋友。

男網友日前跟女子說，他在土耳其投資的船舶生意周轉不靈，請她匯3萬元幫忙解決燃眉之急。王女覺得兩人是談得來的朋友，決定出手幫忙，昨天才到銀行匯款。

過程中員警到場，邱致崴從女子描述兩人認識過程及臉書對話，判斷她遇到詐騙集團。女子不信，還言如果對方沒還錢，就當成是捐錢。邱則提醒她，如果要捐錢，不如捐給國內的公益社團，並舉出相關案例，拆穿整件事是詐騙伎倆，女子才決定不匯款。

基隆市一名女子昨到銀行要匯款給國外男網友，行員察覺異狀報警。員警不斷導說，加上行...
基隆市一名女子昨到銀行要匯款給國外男網友，行員察覺異狀報警。員警不斷導說，加上行員查出受款帳戶是女性，她才打消匯款念頭。記者邱瑞杰／翻攝
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詐騙集團基隆

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