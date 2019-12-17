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柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

ABC網路交友見正妹照 「凍未條」買遊戲點數險被詐

2019-12-17 11:05聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局東區所9日獲報，一名年輕男子疑接獲詐騙集團指示，前往轄區超商購買遊戲點數，警方到場調查，年約20餘歲的劉姓男子是華裔台人，他在交友軟體認識一名正妹，正妹要他傳證件照，以證明非警察，但傳照後反被歹徒要脅將對他不利，要他到超商購買點數，以免人身安全遭受危害，警方一聽就知道是典型詐騙，要劉不要受騙上當，未料解說時，又有一名中年男子也是遭詐騙要買點數，警方也一併阻止，短短10分鐘內阻詐兩件。

台中市第三警分局東區分駐所副所長徐孟廣、警員王柏皓9日晚間獲報，劉姓男子（25歲）疑遭歹徒詐騙要到超商買點數，警方前往調查，得知劉是ABC（在美出生華人）在手機交友軟體「聊易聊」結識一名正妹，正妹要求他傳送證件照，以證明不是警察，他不疑有他，直接傳送證件照，未料卻被假冒正妹的歹徒威脅，若不去超商購買點數，就會對他不利，他心生畏懼才到超商購買點數。

警方馬上向劉解釋，詐騙集團歹徒對人不利的恐嚇說法只是最後手段，不會真的在超商現身，威脅劉的人身安全，因為會增加被查緝的風險，歹徒倒不如再尋找下一個下手目標，因此請劉不用擔心，也不用購買點數給歹徒。

警方才在跟劉解釋詐騙歹徒的手法時，該超商又出現另外一名年約55歲的許姓男子，也是接獲歹徒指示，要到超商購買點數，警方也一併制止，短短10分鐘後，該超商就出現兩件歹徒詐騙案，幸好被害人都沒有依約購買點數後傳給歹徒，保住血汗錢。

台中市第三警分局呼籲，民眾接獲是類電話或訊息，若不慎將個人重要資訊交給對方，即便購買遊戲點數，對方仍會持續恐嚇企圖騙取更多款項，此時切勿乖乖聽從詐騙集團指示，應立即停止與對方聯繫，或求助警方才能避免更大的損失。

台中市許姓男子9日晚間接獲詐騙集團歹徒的電話，幸好東區分駐所警員在場，及時制止。...
台中市許姓男子9日晚間接獲詐騙集團歹徒的電話，幸好東區分駐所警員在場，及時制止。記者陳宏睿／翻攝
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台中市劉姓男子在交友軟體上被歹徒詐騙，9日晚間要到超商購買遊戲點數，幸好東區分駐...
台中市劉姓男子在交友軟體上被歹徒詐騙，9日晚間要到超商購買遊戲點數，幸好東區分駐所警員在場，及時制止。記者陳宏睿／翻攝
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詐騙集團超商正妹

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