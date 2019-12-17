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影／女子凌晨跳愛河 勇警跳水救人

2019-12-17 10:19聯合報 記者林保光賴郁薇／高雄即時報導

1名上身只穿著高雄市小可愛的女子，今天凌晨，搭計程車到高雄市愛河畔，民眾發覺她似心情不佳，衝向愛河，趕緊攔阻她，報警求救，不料，當員警抵達河畔試著安撫她，她又突然跳下河，高雄市警新興分局自強路派出所員警王友村馬上跟著跳下水救人，泡水約10分鐘後，消防員才將人救上岸，挽回女子生命。

警方表示，今天凌晨零點40分左右，謝姓女子（26歲）搭計程車到高雄市前金區河東路愛河畔，由於謝女在車上哭泣，司機就覺得女子情緒不穩，女子下車後，就往愛河走，司機趕緊與河畔民眾拉住她，報警救人。

自強所警員王友村、陳建置趕到，見謝女上身只穿小可愛，心情低落，不斷哭泣，王友村脫下外套，讓謝女避寒，一再勸解謝女，可是謝女並不願說出究竟她遇到何事。後來她的妹妹打來電話，謝女請員警幫她聽電話，員警還在電話中，要確認來電者是否謝女的妹妹，等到謝女起身，員警以為她要拿電話，但謝女卻突然衝向河邊跳下水。

王友村見狀，馬上卸下身上裝備，立刻跳下愛河，撐住謝女；陳建置也立即拋下岸邊的救生圈，並請旁邊民眾協助，向119求救。謝女在水中不斷大叫、掙扎，救生圈斷裂，王友村極力環抱謝女，控制她別往下沉，就在王友村已將力竭，這時消防人員趕抵，協助王友村將謝女救上岸，送往高醫治療後，已無大礙。

王友村救人後全身已濕，他向同事說，幸好今天高雄氣溫回暖，他並不覺得冷。今天凌晨氣溫約攝氏22度。

謝姓女子在愛河畔哭泣，被旁人拉著。記者林保光／翻攝
謝姓女子在愛河畔哭泣，被旁人拉著。記者林保光／翻攝
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警員王友村（左）原本還勸著謝女（坐者），不料謝女後來卻往愛河跳。記者林保光／翻攝
警員王友村（左）原本還勸著謝女（坐者），不料謝女後來卻往愛河跳。記者林保光／翻攝
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愛河高雄市計程車

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