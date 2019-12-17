北市男子要跳樓 上班時間警消忙舖氣墊

台北市羅斯福路一段一處大樓，今早8時許，突然有一名呂姓男子站在12樓外牆企圖跳樓自殺，消防局獲報後趕往現場，並在一樓鋪氣墊以防萬一，由於正值上班期間，引起不少民眾注意。

消防員和警方趕到男子身後規勸，男子情緒相當激動，但警消不斷安撫，最後半小時後，總算將男子勸回屋內。

據了解，呂男年約60多歲，目前警方正在了他打算跳樓的動機。 北市男子在上班時間打算跳樓，警消忙舖氣墊。記者廖炳棋／翻攝 分享 facebook

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