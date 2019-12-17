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冬季殺手一氧化碳中毒 專家說：瓦斯燃燒不完全造成

2019-12-17 09:35聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

寒流來襲，洗個熱水澡無非是一大享受，但您家的熱水器是否有安置在通風的地方呢？台南市消防局火災預防科股長黃碩鋒今天說，在冬天常發生的一氧化碳中毒事件，有許多其實都是因為，通風不良，熱水器瓦斯燃燒不完全所造成的。

台中市昨天發生一氧化碳中毒意外，造成一家四口送醫急救，內政部統計分析顯示，2013年至2018年全台燃氣熱水器一氧化碳中毒事件中，近8成是因為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所；其次是屋內式熱水器未正確裝設排氣管，造成燃燒產生的廢氣無法順利排出所致。

台南市近3年內發生1起一氧化碳中毒造成4人受傷，造成一氧化碳中毒的原因是屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台通風不良處所。

黃碩鋒說，民眾使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風，如通風不良則易燃燒不完全，且廢氣無法順利排至屋外，造成一氧化碳中毒。民眾也要及早檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。

消防局長李明峯，說一氧化碳無色無臭，民眾使用熱水器或瓦斯爐時，如有頭暈、嘔吐、四肢無力或意識不清等症狀，要警覺有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，移動到通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。

民眾使用燃氣熱水器，如通風不良則易燃燒不完全，且廢氣受衣服阻擋，無法順利排至屋外...
民眾使用燃氣熱水器，如通風不良則易燃燒不完全，且廢氣受衣服阻擋，無法順利排至屋外，易造成一氧化碳中毒。圖/台南市消防局提供
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中毒寒流內政部

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