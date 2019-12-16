天冷緊閉門窗 消防員：瓦斯熱水器放室內惹禍

台中市龍井區新庄街二段晚間發生一氧化碳中毒案，一家4口送醫，其中12歲男童到院前一度失去意識，所幸最後均搶救得宜均脫險。據現場消防人員指出，該戶住家把瓦斯熱水器設在一樓廚房，且窗戶緊閉，是典型造成一氧化碳中毒的主因，值得民眾以此警惕。

消防人員指出，消防人員到場時，一樓廚房門窗緊閉，但瓦斯熱水器未加裝強制排氣設備，使得一氧化碳中毒在一樓瀰漫。

當時王姓主人（32歲）與小舅子（12歲）在一樓，兩人中毒最深。當時小姨子（24歲）在二樓洗完澡下樓，在一樓廚房看到弟弟倒在地上趕緊報案，消防局趕往途中又再獲報，同戶又有一人也身體不適，消防員把王和其妻弟都送醫。

因同一戶有兩人分別失去意識和出現嘔吐、頭暈，引起消防人員注意，詢問是否有人洗澡？王妻妹妹答是她在洗澡；經消防員以偵測器測量，果然測出一氧化碳超標，也發現王宅瓦斯熱水器安裝的問題。當時，小姨子也出現頭暈，王妻擔心7個月大的男嬰也有問題，因此一併送醫，所幸4人都已脫險。