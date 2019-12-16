1歲女童疑誤闖泳池訓練池溺水 送醫急救

一名1歲女童今天晚間7時發生溺水意外，女童疑誤闖新北市淡水區淡金路某平常沒對外開放的游泳訓練池，女童被緊急救起後送往馬偕紀念醫院淡水院區，但目前仍昏迷。

警消獲報，泳池經營者的孫女不知何故掉落池中溺水，警方正調查案發經過。