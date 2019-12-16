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影／大媽載飯鍋闖雙黃線逆向 撞轎車卻稱「沒撞到」

2019-12-16 17:02聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓男子上月初開車行經南區建國北路時，一名載著飯鍋的機車女騎士突然跨越雙黃線，欲逆向行駛，機車車頭行駛到對向車道，導致葉車閃避不及，葉事後發現轎車左前側有遭刮傷，因此報警處理，警方循線通知涉案洪姓女子到案，洪女辯稱「她只是停在雙黃線上，沒有撞到他人轎車」，但警方根據行車記錄器等證據，認定洪女違法事證明確，依法告發。

台中市第三分局交通分隊在11月8日上午11時接獲葉姓男子報案，他稱在南區建國北路往東興路方向駕駛時，對向車流量很大，沒多久一名機車女騎士不耐久候，車陣中跨越雙黃線到對向車道，導致他的汽車遭到該部機車擦撞，對方卻若無其事的離去，他只好向警方報案。

經警方調閱周邊監視器、行車記錄器後，發現是洪姓女子（68歲）涉案，循線通知洪女到案說明。

洪女辯稱，她當時騎在建國南路往中山醫院方向，因為要超越前方車輛，但是車流量很大無法前進，才在同向的汽車前方左側等候，停等時認為自己並沒撞到對方的車。

警方檢視行車記錄器等證據，確認洪女違法事證明確，依違反道路交通管理處罰條例罪告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，依據道路交通管理處罰條例62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

台中市洪姓女子在上月8日騎車行經南區建國北路，跨越雙黃線，導致車頭撞上葉姓男子的...
台中市洪姓女子在上月8日騎車行經南區建國北路，跨越雙黃線，導致車頭撞上葉姓男子的轎車，導致葉的轎車車頭毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市洪姓女子在上月8日騎車行經南區建國北路，跨越雙黃線，導致車頭撞上葉姓男子的...
台中市洪姓女子在上月8日騎車行經南區建國北路，跨越雙黃線，導致車頭撞上葉姓男子的轎車。記者陳宏睿／翻攝
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台中市洪姓女子在上月8日騎車行經南區建國北路，跨越雙黃線，導致車頭撞上葉姓男子的...
台中市洪姓女子在上月8日騎車行經南區建國北路，跨越雙黃線，導致車頭撞上葉姓男子的轎車。記者陳宏睿／翻攝
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台中市行車記錄器車道

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