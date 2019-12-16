桃市平鎮派出所忠犬老死 警員集資樹葬守護駐所

桃園市平鎮警分局平鎮派出所，飼養的「警犬拉拉」，擁有可愛外表加上無辜大眼，為氣氛嚴謹的警局減緩許多緊張感，但10多歲的拉拉因髖關節老化，不堪身體負荷無法行走，同仁不忍拉拉受苦，為牠集資醫藥費，忍痛選擇讓拉拉擺脫病痛，上周進行安樂死。

今天下午拉拉的骨灰罐送抵派出所，警員為了紀念拉拉，要將牠的骨灰以樹葬方式，化作金桔樹長眠派出所後方的小花園，讓拉拉能夠持續守護著警所。

平鎮派出所所長張振福表示，6年前巡邏警員平鎮區中豐路南勢二段147號前，發現疑似走失的拉拉，當時牠一舉跳上警用機車，在腳踏板上一動也不動，員警擔心狗狗虛弱身體，無法在外流浪，愛狗心切的員警將牠帶回派出所，除了一邊協尋飼主外，也調配飼料為拉拉調養身體，但牠的飼主始終未出現，拉拉索性就住在派出所裡。

警員陳法印表示，到派出所報案的民眾，通常都是處在複雜或是激動情緒中，製作筆錄時多半沒有好臉色，仿佛有靈性且個性溫訓的拉拉，就會趴在報案人旁邊裝萌，拉拉無辜的表情，讓人不自覺被融化，也能安撫報案人情緒，讓製作筆錄時更加順利。

隨著年紀越來越大，拉拉身體變得虛弱，也無法再自行進食，員警長時間和牠相處，不忍心看拉拉受苦，集資送牠就醫，獸醫師評估拉拉年邁且關節老化傷勢惡化，建議進行安樂死。