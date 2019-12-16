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車輛遭撞凹陷要報案 她爆料警方：吹風機吹一吹就好

2019-12-16 15:39聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣1名李姓女子在臉書社團爆怨公社中指出，車輛停在路邊不知何故被撞擊毀損，報案後，警方卻說「不需要報警，自己在家把被撞的地方用吹風機吹一吹就好」，警方回應，李女車輛毀損輕微，出於善意才告知李女用熱漲冷縮原理處理，未來將加強員警受理案件時的處理態度，應更為嚴謹，避免遭民眾誤解。

李女在文中提及，警方到場後，先是借了她的行照、駕照，並反覆向李女說明，「這種不用報警。」、「你要證明自己被撞，不然就是誣告」、「真的不用報警，這種沒辦法查，自己修一下就好了」。

李女表示，自己連車子如何被撞擊、遭誰破壞都不清楚，究竟能被誰提告？李女當場說明為保險公司要求報案註記，詢問警方能如何協助？對方卻不停強調這樣是誣告，要她放棄報案。

警方表示，員警接獲報案到場後，發現李女的車輛保險桿確實有遭撞擊凹陷痕跡，當場已繪測事故現場並將李女帶回派出所製作筆錄。詢問過程中發現，李女表示車輛遭撞擊現場非報案現場，李女住在布袋鎮，在家中才發現車輛受損，因此無法指證正確的發生時間及地點。

警方說明，若無法得知確切的發生時間及地點無法開立報案三聯單，同時也告知報案地點若非事故現場，恐會有謊報、誤報責任問題，導致李女誤聽為誣告，李女當場表示不用報案，員警便將影本資料歸還。

李女的車輛保險桿出現遭撞擊凹陷痕跡。圖／取自臉書社團爆怨公社
李女的車輛保險桿出現遭撞擊凹陷痕跡。圖／取自臉書社團爆怨公社
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事故保險駕照

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