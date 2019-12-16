義大醫學院女學生墜樓 傷重不治

圖為義守大學醫學院外觀。 聯合報系資料照片／記者楊鎮州攝影 分享 facebook 義守大學醫學院職能治療系一名23歲女學生，今天下午2點20分左右，從醫學大樓5樓墜落，緊急被送往學校對面的義大醫院急救，急救到3點7分仍無法搶回性命。究竟是意外或輕生，尚待釐清，轄區岡山警分局人員已到場了解情況。

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