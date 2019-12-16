6名俄籍登山客加里山失聯 頭份警方即時救援有驚無險

苗栗縣加里山標高2220公尺，沿途有杉木林、一葉蘭、雲海等美景，三角點可遠眺雪山圈谷、聖稜線，有台灣富士山之稱，大眾化路線假日登山客絡繹不絕，12月12日、15日先後傳出登山客失聯事件，好在都沒事。

苗栗縣警局頭份分局長邱紹雄表示，加里山區午後經常起霧，加上山徑複雜，來回三角點、鹿場登山口需要7、8個小時，有些登山客較晚出發容易迷途，陸家派出所警員黃德順1年曾有協尋70多件的紀錄，提醒民眾登山前做好準備，避免獨自進入不熟悉山區，並提早下山，確保自身安全。

警方說，頭份分局昨天晚上6點半接獲報案，6名俄羅斯籍登山客昨天上午11點登加里山，尚未攻頂發現時間已晚回程，因加里山手機受訊不佳失聯，民宿主人擔心發生意外，黃德順、東河派出所所長根世雲、南庄分駐所副所長朱達文等人上山協尋，沒有多久發現6人，其中2人因氣溫驟降直發抖，員警脫下防寒外套借用2人禦寒。