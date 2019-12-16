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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

台東市80歲老翁隨家人海邊遊玩 意外落水送醫不治

2019-12-16 14:14聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣卑南鄉富山村富山漁港旁海域，今天中午12時許，發生台東市80歲黃姓老翁溺水意外，老翁經家人救上岸時，已無意識，隨後由趕到的海巡署東部分署第13大隊官兵、台東縣消防局救護人員接力實施CPR搶救，並送台東馬偕醫院急救，下午1點21分宣告不治。

海巡署東部分署第13大隊指出，根據家屬表示，黃姓老翁今天上午跟著家人到富山海邊玩，意外溺水，至於老翁落水原因，待警方調查釐情。

台東市80歲黃姓老翁今天中午在卑南鄉富山村海邊，意外溺水，被救起時已無呼吸心跳。...
台東市80歲黃姓老翁今天中午在卑南鄉富山村海邊，意外溺水，被救起時已無呼吸心跳。圖／海巡署東部分署提供
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台東市80歲黃姓老翁今天中午在卑南鄉富山村海邊，意外溺水，被救起時已無呼吸心跳。...
台東市80歲黃姓老翁今天中午在卑南鄉富山村海邊，意外溺水，被救起時已無呼吸心跳。圖／海巡署東部分署提供
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老翁台東溺水

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