工人清洗水塔被電死 工廠老闆未斷電被起訴

工程行楊姓老闆的水塔需清洗，前年由吳姓友人介紹陳男至工廠清洗水塔，楊疏未注意未關閉開關的連結電源，也未在電線連接點裝設護罩，陳男在清洗水塔時，因右胸不慎接觸安裝於水塔上方的液位控制器開關連接電線的連接點裸露部分，致陳男右側胸因感電致電灼傷而休克死亡，台中地院今天依過失致死罪將楊男判刑6月，得易科罰金。可上訴二審。

合議庭審酌，楊男坦承犯行，並表示願意賠償被害人家屬新台幣185萬元，且提出銀行支票，惟因與被害人家屬請求的240萬元仍有落差，而未能達成調解，予以判刑。

判決書指出，楊男（64歲）經營工程行，他位在中市東區東福路工廠的鐵皮建物水塔需人清洗，於2017年8月間，請託吳姓友人（證據不足，判無罪）尋找工人，經吳詢問熟識的陳姓男子，並居中為2人談妥清洗價格後，陳男即於同年8月29日上午前往楊的工廠清洗水塔。

楊男本應注意所安裝水塔液位控制器電源開關連接電線的連接點業已鏽蝕，應有防護罩避免感電，及應關閉水塔上方裝設之液位控制器電源開關，以避免清洗水塔人員遭感電危險，卻疏未注意及此，致未關閉前揭開關連結電源，亦無在電線連接點裝設防護罩。