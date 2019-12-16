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工人清洗水塔被電死 工廠老闆未斷電被起訴

2019-12-16 13:18聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

工程行楊姓老闆的水塔需清洗，前年由吳姓友人介紹陳男至工廠清洗水塔，楊疏未注意未關閉開關的連結電源，也未在電線連接點裝設護罩，陳男在清洗水塔時，因右胸不慎接觸安裝於水塔上方的液位控制器開關連接電線的連接點裸露部分，致陳男右側胸因感電致電灼傷而休克死亡，台中地院今天依過失致死罪將楊男判刑6月，得易科罰金。可上訴二審。

合議庭審酌，楊男坦承犯行，並表示願意賠償被害人家屬新台幣185萬元，且提出銀行支票，惟因與被害人家屬請求的240萬元仍有落差，而未能達成調解，予以判刑。

判決書指出，楊男（64歲）經營工程行，他位在中市東區東福路工廠的鐵皮建物水塔需人清洗，於2017年8月間，請託吳姓友人（證據不足，判無罪）尋找工人，經吳詢問熟識的陳姓男子，並居中為2人談妥清洗價格後，陳男即於同年8月29日上午前往楊的工廠清洗水塔。

楊男本應注意所安裝水塔液位控制器電源開關連接電線的連接點業已鏽蝕，應有防護罩避免感電，及應關閉水塔上方裝設之液位控制器電源開關，以避免清洗水塔人員遭感電危險，卻疏未注意及此，致未關閉前揭開關連結電源，亦無在電線連接點裝設防護罩。

致陳男清洗工廠上方最右側水塔時，因右胸不慎接觸安裝於水塔上方之液位控制器開關連接電線連接點裸露部分，而使他右側胸因感電致電灼傷而心因性休克死亡。後來因楊男不見陳男下來用餐，遂聯繫吳男，經吳多次撥打陳電話均無接聽，趕至工廠查看，發現陳倒臥該處，經通知中市政府消防局前來救護送醫後，仍不治死亡。

工程行楊姓老闆的水塔需清洗，由陳男至工廠清洗水塔， 而楊未關閉開關的連結電源，也...
工程行楊姓老闆的水塔需清洗，由陳男至工廠清洗水塔， 而楊未關閉開關的連結電源，也未在電線連接點裝設護罩，陳男在清洗水塔時觸電死亡，台中地院今天依過失致死罪將王男判刑6月，得易科罰金。圖／本報資料照
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