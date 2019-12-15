小六童獨躺街邊長椅 暖警安撫協助返家

一名身著學校運動服的男童，今天清晨獨自躺在街邊的長椅上直發抖，路過的巡警發現上前關切，一問之下才知道原來男童誤以為星期日要上學，坐在門口等待校門開，還好員警在清晨寒風中發現男童，並順利的聯繫上家屬，協助送其返家。

宋屋派出所長姚金寶表示，這名12歲的男童，精神狀況較為不佳，誤以為星期日也要上學，於是穿著學校運動服，一大清早就出門上學，到校後發現校門未開，於是就呆坐在校外人行道的長椅上，於清晨寒風低溫中直打哆嗦。

所幸員警蕭建昌、吳曉玲及黃楚桓巡邏經過平鎮區延平路，發現人行道的長椅上躺著一名身穿運動服的男童，蜷著身子凍的不斷發抖，員警見狀趕緊上前喚醒男童，只是男童支吾其詞、語焉不詳，對於姓名、家裡電話及地址都沒辦法表達，只嚷嚷著要去學校，且情緒越來越激動，於是員警立即協助安撫，並將男童帶返駐地，提供熱飲讓其稍作休息。

最後員警循著男童的學號，找到男童的學籍及相關資料，順利聯繫上家屬。男童的母親接到通知焦急的趕來，見到男童平安無恙，當下喜極而泣、破涕為笑，頻頻感謝警方。並向警方表示，因為假日家人比較晚起，沒注意到男童趁家人不注意，獨自跑出門上學，經過這次教訓，日後會更加留意。