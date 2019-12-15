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老農疑燃燒稻草遭濃煙嗆暈 火燒全身成焦屍

2019-12-15 17:33聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林80多歲老農疑似燒稻草整地，不幸被火燒身亡。記者李京昇／翻攝
雲林80多歲老農疑似燒稻草整地，不幸被火燒身亡。記者李京昇／翻攝
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雲林縣消防局今天中午12點47分接獲報案，直指斗六市文殊寺附近農田發生一起火警，有農民遭火燃燒，警消人員到場，發現該農民已焦黑明顯死亡；警方表示，死亡原因須由檢察官偕同法醫進一步勘驗。

消防局派遣斗六分隊前往搶救，下午1點03分抵達時，發現老農已經無生命跡象；附近民眾表示，老農年約80多歲，該農地為其所有，老農時常前往整地，推測可能引火燃燒稻草不慎才導致不幸。

【中央社／雲林縣15日電】

雲林縣消防局今天中午12時47分接獲民眾報案，有人在燃燒稻草時被火灼傷，消防人員趕到現場時，張姓老農已失去呼吸心跳，警方初步排除有他殺嫌疑，將報請檢察官相驗釐清死因。

83歲的張姓老農今天早上向家人說要去巡田，家人擔憂他年事大，希望他能在家休息，但張姓老農執意出門，家人眼看過中午仍不見張姓老農返家，趕緊出門找人。

張姓老農家人到農田時，看到老農全身著火，趕緊打電話求救，但警消趕到現場時仍回天乏術，張姓老農已成一具焦屍，無呼吸心跳。

農田附近的鄰居表示，張姓老農疑似燃燒稻草不慎才發生憾事。

警方和雲林縣消防局火災調查科人員現場勘驗，未發現可疑的助燃劑，而老農倒地之處並無打鬥和掙扎的痕跡，經詢問家屬，張姓老農無輕生念頭。

警方從現場跡證初步排除有他殺可能，但張姓老農是因為濃煙嗆傷還是因為自身的疾病導致昏迷不醒，倒在燃燒中的稻田中未及時逃生而被火燃燒，將報請檢察官相驗後釐清。

農民斗六

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