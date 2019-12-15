郵差順手拿走廢棄電瓶 物主不追究警仍要辦

台中市有民眾在臉書「我是太平人」上貼文，指一名郵差日前送信至長億六街一處社區時，趁四下無人時順手拿走一戶人家的汽車電瓶。警方據報根據郵差的公務機車車號查到郵差身分，雖物主已說明該電瓶是廢品，不追究也不報案，但因竊盜屬公訴罪，警方表示將約談該名郵差後函送法辦。

台中郵局調查後指出，經查該名郵差10日在投遞途中，發現社區庭院外有舊的電瓶，誤以為廢棄，就將其載回擬回收。今早得知訊息，即由主管陪同將原物返還，因主人不在，先電聯致歉，約定周一面談解釋。

郵局人員說，該名同仁魯莽輕率的行為，極不可取，將依規定懲處，也將以此告知同仁，不可輕率行事。

據了解，有民眾在臉書上貼出該名郵差被監視錄影器拍得的照片，並稱他拿走汽車電瓶時還「左右看了一下」，並請附近住戶們注意這名郵差。

警方說，貼文的並不是物主本人，經警方追查到簡姓物主後，簡姓物主說他也是警方找到他，才知道有這麼回事，而事實上那個電瓶已經報廢，他不會追究，也不會報案。