婦人只記醫生名不知家何處 暖警拼湊線索送她返回

台中市六旬王姓婦人有精神疾病住在南區某照護中心，但她在8日下午離開照護中心後迷途，隨即被熱心市民發現，通報警方到場。王婦見警只是不斷碎念某醫院醫師姓名，卻無法說出住居處所，幸好婦人仍記得自己的姓名，經查詢失蹤人口系統後，查出在今年2月間王曾被一家照護中心的照護員通報失蹤，因此循線通知到該名照護員，順利將王接回照護中心。

台中市第三警分局正義所表示，8日下午1時許，警員楊世郁、蘇家賢巡邏時獲報，信義南街協助迷失婦人，警方到場發現王姓婦人

（61歲）不斷喃喃自語，提及某間醫院醫師姓名，但無法正確回答旁人問題，疑似患有精神疾病，幸好王婦仍記得自己姓名及出生年月日。

警方透過警用電腦確認其身分後，將王婦帶返派出所協助連繫其親友。備勤警員余盛評先連絡王婦口中屢次提及的醫院，嘗試查詢家屬聯繫方式，但醫院回應假日行政人員未上班，因無查詢權限故無法協助查詢。余員判斷王婦並非第一次走失，於是查詢失蹤人口通報系統，發現王婦今年2月曾經被通報失蹤，進一步聯繫上當初報案的照護中心照顧員。