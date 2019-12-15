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婦人只記醫生名不知家何處 暖警拼湊線索送她返回

2019-12-15 10:23聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬王姓婦人有精神疾病住在南區某照護中心，但她在8日下午離開照護中心後迷途，隨即被熱心市民發現，通報警方到場。王婦見警只是不斷碎念某醫院醫師姓名，卻無法說出住居處所，幸好婦人仍記得自己的姓名，經查詢失蹤人口系統後，查出在今年2月間王曾被一家照護中心的照護員通報失蹤，因此循線通知到該名照護員，順利將王接回照護中心。

台中市第三警分局正義所表示，8日下午1時許，警員楊世郁、蘇家賢巡邏時獲報，信義南街協助迷失婦人，警方到場發現王姓婦人

（61歲）不斷喃喃自語，提及某間醫院醫師姓名，但無法正確回答旁人問題，疑似患有精神疾病，幸好王婦仍記得自己姓名及出生年月日。

警方透過警用電腦確認其身分後，將王婦帶返派出所協助連繫其親友。備勤警員余盛評先連絡王婦口中屢次提及的醫院，嘗試查詢家屬聯繫方式，但醫院回應假日行政人員未上班，因無查詢權限故無法協助查詢。余員判斷王婦並非第一次走失，於是查詢失蹤人口通報系統，發現王婦今年2月曾經被通報失蹤，進一步聯繫上當初報案的照護中心照顧員。

警方表示，王姓婦人離開照護中心沒多久就被熱心市民發現報警，照顧員接獲警方通知後趕到派出所，原本在所愜意等候的王婦，一見到照顧員後卻突然嚎啕大哭，2人在派出所內相擁而泣，照顧員也對警方的熱心協助不斷表達感謝。

台中市王姓婦人8日離開南區某照護中心後迷途，警方透過姓名協助她聯絡到照護員。圖／...
台中市王姓婦人8日離開南區某照護中心後迷途，警方透過姓名協助她聯絡到照護員。圖／第三警分局提供
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