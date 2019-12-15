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郵差順手牽羊？ 警尚不確定但會查明

2019-12-15 10:07聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市有民眾在臉書「我是太平人」上貼文，指一名郵差日前送信至長億六街一處社區時，趁四下無人時順手拿走一戶人家的汽車電瓶。警方據報已根據郵差的公務機車車號進行查證，但也強調目前不確定該名郵差是否真的有竊盜的行為。

臉書上貼出該名郵差被監視錄影器拍得的照片，並稱他拿走汽車電瓶時還「左右看了一下」，並請附近住戶們注意這名郵差。

警方說，警方尚未接獲民眾報案，但會根據臉書內容進一步查證。台中郵局上午也說，會進行了解。

有民眾在臉書「我是太平人」上貼文，指一名郵差日前送信至長億六街一處社區時，趁四下...
有民眾在臉書「我是太平人」上貼文，指一名郵差日前送信至長億六街一處社區時，趁四下無人時順手拿走一戶人家的汽車電瓶。圖／截圖自臉書我是太平人
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郵差竊盜

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