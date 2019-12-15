郵差順手牽羊？ 警尚不確定但會查明

台中市有民眾在臉書「我是太平人」上貼文，指一名郵差日前送信至長億六街一處社區時，趁四下無人時順手拿走一戶人家的汽車電瓶。警方據報已根據郵差的公務機車車號進行查證，但也強調目前不確定該名郵差是否真的有竊盜的行為。

臉書上貼出該名郵差被監視錄影器拍得的照片，並稱他拿走汽車電瓶時還「左右看了一下」，並請附近住戶們注意這名郵差。