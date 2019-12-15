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自然鬈髮不能選美？非裔全包選美后冠 辛酸誰人知

影／不當變換車道被撞掉後照鏡 控人肇逃自己也吃罰單

2019-12-15 09:42聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子在10月中旬開車行經南區文心南路往建國路方向行駛時，因變換車道時遭一輛左側快車道的來車撞掉後照鏡，該名肇事駕駛卻在肇事後逃逸。警方獲報後通知涉案詹姓男子到案，詹辯稱有察看自己的轎車車況，但因不知與什麼車輛發生車禍，所以開走，警方檢視行車記錄器後，發現黃女是在雙白線切換車道，也違反道路交通管理處罰條例，都依法告發。

台中市第三警分局交通分隊調查，黃姓女子（40歲）10月17日晚間8時許，開車行經南區文心南路往建國路方向行駛時，因違規在雙白線切換車道，造成黃女轎車左側車道、由詹姓男子（41歲）閃避不及，直接撞掉黃女轎車的左側後照鏡。詹肇事後開車逃逸，黃女因此向警方報案。

警方循線通知詹到案說明，詹辯稱行經事故地點時，確實有聽見碰撞聲音，他一路行駛到到黎明路口才停車，下車察看自己的轎車是否有受損，但確認自己轎車沒什麼狀況後，就沒有報警。

台中市第三警分局交通分隊長蔡興邦表示，詹、黃女分別違反道路交通管理處罰條例第62條、45條規定，前者肇事逃逸依法可罰1000元至3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，後者則是在雙白線切換車道，可罰600至1800元罰鍰，全案經警詢後，依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市黃姓女子在10月17日晚間行經南區文心南路、建國路時，違規變換車道，遭後方...
台中市黃姓女子在10月17日晚間行經南區文心南路、建國路時，違規變換車道，遭後方詹姓男子撞上，詹撞人後逃逸，雙方都吃上違規罰單，詹的轎車右後照鏡有撞擊痕跡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市黃姓女子在10月17日晚間行經南區文心南路、建國路時，違規變換車道，遭後方...
台中市黃姓女子在10月17日晚間行經南區文心南路、建國路時，違規變換車道，遭後方詹姓男子撞上，詹撞人後逃逸，雙方都吃上違規罰單。記者陳宏睿／翻攝
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台中市黃姓女子在10月17日晚間行經南區文心南路、建國路時，違規變換車道，遭後方...
台中市黃姓女子在10月17日晚間行經南區文心南路、建國路時，違規變換車道，遭後方詹姓男子撞上，詹撞人後逃逸，雙方都吃上違規罰單，黃女轎車左後照鏡有撞擊痕跡。記者陳宏睿／翻攝
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車道台中市駕照

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