影／不當變換車道被撞掉後照鏡 控人肇逃自己也吃罰單

台中市黃姓女子在10月中旬開車行經南區文心南路往建國路方向行駛時，因變換車道時遭一輛左側快車道的來車撞掉後照鏡，該名肇事駕駛卻在肇事後逃逸。警方獲報後通知涉案詹姓男子到案，詹辯稱有察看自己的轎車車況，但因不知與什麼車輛發生車禍，所以開走，警方檢視行車記錄器後，發現黃女是在雙白線切換車道，也違反道路交通管理處罰條例，都依法告發。

台中市第三警分局交通分隊調查，黃姓女子（40歲）10月17日晚間8時許，開車行經南區文心南路往建國路方向行駛時，因違規在雙白線切換車道，造成黃女轎車左側車道、由詹姓男子（41歲）閃避不及，直接撞掉黃女轎車的左側後照鏡。詹肇事後開車逃逸，黃女因此向警方報案。

警方循線通知詹到案說明，詹辯稱行經事故地點時，確實有聽見碰撞聲音，他一路行駛到到黎明路口才停車，下車察看自己的轎車是否有受損，但確認自己轎車沒什麼狀況後，就沒有報警。