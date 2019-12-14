影／國道3號又見火燒車！4人幸運逃出 造成回堵4公里

國道3號198公里處彰化北上路段今天下午4點多發生一部自小客車不明原因起火燃燒 ，幸駕駛和車內乘客共4人即時逃出車外，幸未有傷亡，不過車子付之一炬，也造成該路段迴堵約4公里。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天下午4點8分接獲通報國道發生火燒車，彰化消防局也出動消防車滅火，現場因火勢猛烈，員警考量行車安全，封閉國3號北上全線，並加派巡邏車於快官入口處引導車流下交流道。

火燒車的自小客車駕駛表示，他們由日月潭欲返回台北，行經該路段察覺車輛突有異樣並冒煙，立即停車待援，不久即起火燃燒，起火原因還在調查中。

國道七大隊大隊長李信義表示，國道七隊轄區今日已發生2起小自客車起火意外，另一起是今天上午8點多在國道6號南投國姓一號隧道內發生，幸好駕駛也逃出，研判多為車輛故障自燃所致，再次籲請用路人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。