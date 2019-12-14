環保署支援新北取締噪音車 稱高科技卻「快閃」遭質疑

由環保署首度推出「聲音照相採證車」聲稱能偵測到50公尺內的噪音車輛，並透過聲音照相採證減少傳統取締噪音車輛的人力。圖／警方提供 分享 facebook 科技執法是目前正夯的議題，碰上長期困擾民眾的改裝噪音車似乎找出新解方？新北市政府警察局於6日至8日展開連續3天的「全市防制危險駕車暨噪音車強化稽查」專案，在7日由環保署首度推出「聲音照相採證車」成為當天媒體的焦點，事實上卻沒派上用場？

由環保局與各專家學者共同研發「聲音照相採證車」，聲稱能偵測到50公尺內的噪音車輛，並透過聲音照相採證減少傳統取締噪音車輛的人力，甚至可以追蹤移動車輛、定位噪音車輛、分離車陣中其他車輛的音源以及識別噪音來源，還可將資料傳回相關單位，以利環保局針對噪音車輛開罰。

記者發現，專家學者向媒體展示完該車的性能後，不久便駛離現場，最後警方和環保局還是用傳統方法，以人力配合既有儀器執行稽查，首日在3個小時內就通報21輛噪音車，並確定開出1張罰單，但卻都不是該車的功勞。

經警方統計，3天專案期間共取締汽、機車改裝270件，無照駕駛378件，超速1566件，通報改裝排氣管致噪音車輛1595輛，展現新北警方強力執法成效。

警方在此次稽查噪音車專案中，12月6日通報347件，7日通報394件，8日更直接飆升854件，遠遠超過今年統計每日平均80件噪音車通報數量，依取締改裝噪音車輛的數字來看，確實較今年1至11月高出甚多，但在警方所有通報案件中，卻看不出環保署「聲音照相採證車」所付出的實質功效。

新北警方會同新北市環保局人員連續3天強力取締改裝噪音車成果豐碩，也深獲飽受噪音車困擾民眾的肯定，但民眾也質疑環保署耗費200萬元（不含車體）的科技執法利器，當天只是拿出來亮亮相，3天專案期間並未發揮功效，聽起來很厲害，但是驢還是馬，總要牽出來遛遛才知道吧？