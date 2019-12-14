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在寵物販售店旁辦愛心義賣 動保人士高明的隔街抗議

2019-12-14 16:59聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

為解決流浪貓犬問題成立的屏東縣生命奇蹟護生協會，在恆春鎮郊區收容百餘隻流浪犬，常為了搶救重傷垂死貓犬的醫療費頭痛；恆春半島一群愛動物的人士今天舉辦愛心義賣市集，為協會籌措經費外，也宣導以認養取代買賣，因懸掛「買賣動物等於謀殺」布條，對街就是恆春鎮一家新開張兼販售貓狗的大型寵物用品店，給外界隔街抗議的聯想。

「愛護每個生命，給流浪貓犬一個溫暖的家，這也是最佳的生命教育！」5年前創辦生命奇蹟護生協會的胡珍妮說，每個生命都該是被尊重、愛護的，狗遭人類不負責的棄養成為流浪犬，在野外受傷或罹病後未及時救援，「看到生命正在倒數，我無法置身室外」，協會提供救援、結紮和認養全方位服務，更感謝熱心發起愛心義賣的志工，確實常為了搶救重傷垂死貓犬的醫療費頭痛。

恆春半島一群愛動物人士今天在恆春山腳里活動中心發起為期2天的愛心義賣市集，攤商營收將捐贈部分給生命奇蹟䕶生協會；胡珍妮說，這些年來，投入的心力精神和金錢難以估計，但一次次看到透過眾人的努力和無私付出，見證一次又一次的生命奇蹟，並不斷透過各種方式宣導「以領養代替購買，以結紮代替撲殺」心情是喜悅的，大家都自詡是「快樂傻子」。

義賣市集會場的對街，就是恆春鎮一家新開張兼做寵物買賣的大型寵物用品店，加上懸掛醒目的「買賣動物等於謀殺」布條，形成強烈對比，也給人隔街向寵物店無言抗議的聯想；吳姓市集發起人笑說，只是巧合而己，然而，在商業性動物買賣的背後，長期關在窄小狗籠內的種狗被施打荷爾蒙、老了失用利用價值被棄置的問題，買賣動物是否等於謀殺，值得大家深思，沒有買買，就不會有傷害。

屏東恆春半島一群愛動物的人士今天舉辦愛心義賣市集，因懸掛「買賣動物等於謀殺」布條...
屏東恆春半島一群愛動物的人士今天舉辦愛心義賣市集，因懸掛「買賣動物等於謀殺」布條，對街就是恆春鎮一家新開張兼販售貓狗的大型寵物用品店，給外界隔街抗議的聯想。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春半島一群愛動物的人士今天舉辦愛心義賣市集，烘焙達人林億航特地製作適合貓狗...
屏東恆春半島一群愛動物的人士今天舉辦愛心義賣市集，烘焙達人林億航特地製作適合貓狗的營養美食供義賣。記者潘欣中／攝影
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恆春義賣

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