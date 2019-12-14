在寵物販售店旁辦愛心義賣 動保人士高明的隔街抗議

為解決流浪貓犬問題成立的屏東縣生命奇蹟護生協會，在恆春鎮郊區收容百餘隻流浪犬，常為了搶救重傷垂死貓犬的醫療費頭痛；恆春半島一群愛動物的人士今天舉辦愛心義賣市集，為協會籌措經費外，也宣導以認養取代買賣，因懸掛「買賣動物等於謀殺」布條，對街就是恆春鎮一家新開張兼販售貓狗的大型寵物用品店，給外界隔街抗議的聯想。

「愛護每個生命，給流浪貓犬一個溫暖的家，這也是最佳的生命教育！」5年前創辦生命奇蹟護生協會的胡珍妮說，每個生命都該是被尊重、愛護的，狗遭人類不負責的棄養成為流浪犬，在野外受傷或罹病後未及時救援，「看到生命正在倒數，我無法置身室外」，協會提供救援、結紮和認養全方位服務，更感謝熱心發起愛心義賣的志工，確實常為了搶救重傷垂死貓犬的醫療費頭痛。

恆春半島一群愛動物人士今天在恆春山腳里活動中心發起為期2天的愛心義賣市集，攤商營收將捐贈部分給生命奇蹟䕶生協會；胡珍妮說，這些年來，投入的心力精神和金錢難以估計，但一次次看到透過眾人的努力和無私付出，見證一次又一次的生命奇蹟，並不斷透過各種方式宣導「以領養代替購買，以結紮代替撲殺」心情是喜悅的，大家都自詡是「快樂傻子」。