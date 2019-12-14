旅日球員吳念庭手機遺失 派出所一秒變粉絲見面會

日本職棒西武獅的台灣旅日球員吳念庭帶著日本隊友體驗台灣特有的夜市文化，手機卻遺忘在計程車，吳帶著日籍友人到東區分駐所報案，員警一眼認出是台灣之光吳念庭，調閱監視器聯繫計程車取回手機後，吳讚台灣警察高效率；派出所資深學長則以台日語並行，泡茶招待吳與他的日籍友人，員警也一秒化身小粉絲，排隊與球員合影留念，形成難忘的回憶。

本周二晚間，台中市警局第三分局東區分駐所有民眾報案，並稱手機遺忘在計程車上，受理報案的警員越看越眼熟，認出報案民眾就是台灣旅日棒球選手吳念庭（26歲），而在旁的是同隊的日籍友人川越誠司、齊藤誠人。

吳念庭說，他與日籍友人從一中街搭乘計程車到旱溪夜市，打算帶友人體驗台灣特有的夜市文化，品嚐在地美食，沒想到他的手機遺落在計程車上，著急的他馬上換車到派出所報案。

東區分駐所員警黃振家、溫睿瑜調閱路口監視器，順利聯繫上計程車司機；等待手機送回的時間，所內資深學長以台日語夾雜與日籍友人聊天，並泡茶招待遠道而來的球員，吳在旁也協助翻譯，其他員警則一秒變身小粉絲，逐一要求與吳合影留念，派出所宛如小型的球星見面會。