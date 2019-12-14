影／台南玉井大火檢方無法進入勘驗 消防人員火場鑑識

台南地檢署主任檢察官許嘉龍，上午率法醫到台南玉井縱火案現場勘察，不過到達現場後因為現場焚燒太嚴重，無法進入二樓現場了解死者狀況，只能在火場四周了解出入口等相關位置，並聽取消防人員描述，將在消防局火場鑑識人員調查後，再相驗6名死者遺體。

許嘉龍表示，出入二樓佛堂的通道嚴重燒毀，目前還沒辦法進入了解遺體位置與狀況，會在消防火場調查人員初步釐清相關狀況、罹難者確認移出後進一步相驗。