影／張君雅小妹妹真實版 里辦廣播找回手機、小女童

「張君雅小妹妹，妳的泡麵已經好了，妳阿嬤叫妳快回來」，還記得電視廣告有一個里長伯用廣播系統找人的搞笑廣告影片嗎，新北市瑞芳區新鋒里辦公室的廣播系統上演真實版，昨天不半小時就成功幫忙一名婦人找到遺失的手機，之前也透過廣播，幫忙一名走失的3歲小女童找到家人帶回。

新北市瑞芳區游姓婦人昨天上午10點打電話到新鋒里辦公室，說她帶小朋友去一間幼兒園後回家時，才發現手機遺失了，但不知道丟在哪兒了，請里辦公室協助找手機。

新鋒里長黃茂峻說，他立即透過里辦的廣播系統廣播，「有一個游姓婦人手機不見了，請有撿到的人送到某某社區的警衛室，請大家幫幫她的忙」。結果不到半小時，游姓婦人就回電說，已經有一名好心人把手機送到警衛室，讓她好感動，很快就找回手機。

黃茂峻表示，這雖然只是小事，但對里民很有幫助，比送到派出所還快，省去一些手續，因廣播系統可以即時廣播，讓丟掉手機的人，和撿到手機的人馬上可以連結，才會在不到半小時就找回手機。廣播系統用來通知里內大小事，有通知打疫苗、共餐及一些區公所通知的事項，是區公所、里長和里民溝通的管道，不過，找人、找東西也很管用，幫了不少忙。

黃茂峻說，他當了4屆里長，比較常發生的就是有人撿到健保卡、皮包或證件送來，因為有地址，可以通知遺失人來領，但之前也有遇到過幫忙小朋友找家人的，讓家人很感謝。

他指出，之前更有一名3歲小女孩曾在馬路邊走失，有好心人打電話給派出所，員警打電話給黃茂峻帶回里辦公室照顧，他就廣播「各位鄉親大家好，里辦公室有一個小女孩，請遺失的人趕快來把她領回去」，沒多久家人聽到廣播就來領回去了。