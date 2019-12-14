休旅車國6隧道起火 全車5人幸運逃生

一輛休旅車今天上午行經國道6號西向19.6公里處國姓1號隧道時突然起火，所幸全車5人順利逃生，但火警一度造成塞車2公里，經國道警察、消防局排除及滅火，車流已恢復順暢。

韓姓女子上午駕駛休旅車載4名乘客行經國6西向國姓1號隧道時，引擎室突然不明原因起火燃燒，南投縣政府消防局上午8時22分獲報，立即派遣共4車、7人前往灌救，火勢上午9時5分撲滅，所幸全車5人順利逃生。

內政部警政署國道公路警察局第七公路警察大隊表示，案發後指巡邏車、緩撞車前往，並通報消防局協助滅火；初步了解這輛休旅車由埔里鎮出發駛往高雄市，行經國姓1號隧道時，駕駛察覺車輛有異樣並冒煙，立即停車待援，車輛不久就起火燃燒。

國道警察表示，現場火勢猛烈，考量行車安全，封閉國姓1號隧道西行全線，並加派巡邏車引導車流駛下國姓交流道，也廣播未上國道用路人改走省道，經撲滅火勢並通報工務段檢視安全，上午9時35分開放單線行車、9時49分全線開放，目前車流恢復順暢。

國道七隊大隊長李信義說，火燒車通常為車輛故障導致，車主平時應注意車輛保養，車齡較高更應加強保養和定期檢驗，上路前也需檢查燃料油、機油、動力方向機油、煞車油、變速箱油、頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈、水箱水、電瓶水與雨刷液等。