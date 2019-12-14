親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台南道場縱火案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

一夜惹火全中國！德國世足賽名將：「絕不該對維吾爾人沉默！」

台南玉井大火死者高國禎 傳出叔叔曾是知名偶像歌手

休旅車國6隧道起火 全車5人幸運逃生

2019-12-14 11:11中央社 南投縣14日電

一輛休旅車今天上午行經國道6號西向19.6公里處國姓1號隧道時突然起火，所幸全車5人順利逃生，但火警一度造成塞車2公里，經國道警察、消防局排除及滅火，車流已恢復順暢。

韓姓女子上午駕駛休旅車載4名乘客行經國6西向國姓1號隧道時，引擎室突然不明原因起火燃燒，南投縣政府消防局上午8時22分獲報，立即派遣共4車、7人前往灌救，火勢上午9時5分撲滅，所幸全車5人順利逃生。

內政部警政署國道公路警察局第七公路警察大隊表示，案發後指巡邏車、緩撞車前往，並通報消防局協助滅火；初步了解這輛休旅車由埔里鎮出發駛往高雄市，行經國姓1號隧道時，駕駛察覺車輛有異樣並冒煙，立即停車待援，車輛不久就起火燃燒。

國道警察表示，現場火勢猛烈，考量行車安全，封閉國姓1號隧道西行全線，並加派巡邏車引導車流駛下國姓交流道，也廣播未上國道用路人改走省道，經撲滅火勢並通報工務段檢視安全，上午9時35分開放單線行車、9時49分全線開放，目前車流恢復順暢。

國道七隊大隊長李信義說，火燒車通常為車輛故障導致，車主平時應注意車輛保養，車齡較高更應加強保養和定期檢驗，上路前也需檢查燃料油、機油、動力方向機油、煞車油、變速箱油、頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈、水箱水、電瓶水與雨刷液等。

國道警察休旅車

延伸閱讀

趕接機卻失控撞分隔島 休旅車在西濱翻滾釀6傷

婦人酒後謊報家人被割喉亡 台東縣消防局今開罰...

台南消防局建置救災智慧管控 守護救災人員及市...

Genesis預約出席2020日內瓦車展　韓...

相關新聞

旅日球員吳念庭手機遺失 派出所一秒變粉絲見面會

2019-12-14 11:58

影／北市詐騙車手領破百萬 「跟警察裝傻」過程曝光

2019-12-14 11:55

國道一號北上94.8公里車禍 一駕駛受困、意識清楚

2019-12-14 11:49

影／張君雅小妹妹真實版 里辦廣播找回手機、小女童

2019-12-14 11:35

趕接機卻失控撞分隔島 休旅車在西濱翻滾釀6傷

2019-12-14 10:20

婦人酒後謊報家人被割喉亡 台東縣消防局今開罰3000元

2019-12-13 20:19

騎士闖紅燈撞傷女騎士男友撂人護花 警快打平息怒火

2019-12-13 20:01

女子失戀...友人擄上車去散心引恐慌 警：勿浪費社會資源

2019-12-13 18:06

詐騙車手取贓從土城一路取款到新莊 埋伏警逮個正著

2019-12-13 18:05

台南消防局建置救災智慧管控 守護救災人員及市民安全

2019-12-13 17:42

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36

一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

2019-12-13 16:47

加臉書好友「我沒同意」 竹聯幫分子設局圍毆勒索

2019-12-13 16:38

新屋可疑鐵皮屋遭偷埋不明廢液 飄散有機溶劑異味

2019-12-13 16:36

全國同步掃黑 新北警掃蕩3大幫派檢肅63人到案

2019-12-13 15:47

學校水龍頭三度被破壞 監視器拍到三名男子闖入破壞

2019-12-13 15:40

影／幼童跑到路中哭喊媽媽 善心民眾抱離警助安置尋母

2019-12-13 15:23

盜用農民照片...謊稱高學歷賣高價柿餅 農會籲勿上當

2019-12-13 15:22

蘇花公路車禍 過彎翻車1人傷

2019-12-13 14:29

環保犯罪遍及新北桃竹 市府、檢警今開挖會勘

2019-12-13 13:20

台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00

投資客脫手靈骨塔遭假仲介詐騙 詐團不法獲利近2千萬

2019-12-13 12:43

想當「石油大亨」 男子拿積蓄投資開挖石油

2019-12-13 12:22

新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞

2019-12-13 12:05

仰德大道又添亡魂 19歲少年夜衝自摔 噴撞路燈慘死

2019-12-13 11:51

失智翁寒冬走失隔天凌晨及時尋獲 家屬感謝員警用心

2019-12-13 11:44

新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回

2019-12-13 11:32

影／夜色昏暗騎士自摔 警民寒雨撐傘15分鐘護民

2019-12-13 11:32

南迴草埔隧道即將通車 台東消防局隧道防災全面啟動

2019-12-13 11:24

桃園破門天九牌職業賭場 整包150萬賭資往窗外扔

2019-12-13 11:19

台中港載運「丙二醇甲醚」化學槽車翻覆 警消警戒

2019-12-13 11:16

影／衝破攔檢點卻在國道自撞護欄 駕駛竟棄車逃逸

2019-12-13 11:16

為愛偷渡來台 非法女移工遇臨檢想開溜遭逮

2019-12-13 11:07

影／大貨車桃園平鎮系統匝道 過彎道失控側翻

2019-12-13 11:02

客運司機沒關門就直接開車 害老婦摔出車外跌斷手骨

2019-12-13 10:56

桃園蘆竹警界愛心「學姊」 助受傷8旬老翁返家

2019-12-13 10:23

當街毆女友路人勸架反遭殃 慘遭抓頭猛撞鐵捲門險重傷

2019-12-13 09:49

搶救瀕死病患大躍進 台南消防局頒贈「生命之星」

2019-12-13 09:47

詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

2019-12-13 09:29
看更多

熱門文章

國民黨部放爆裂物！妻不願到場溫情喊話 警高雄逮嫌僵持中

2019-12-13 19:47

台南玉井大火7死 1名男子自首點燃汽油縱火

2019-12-14 03:53

為何小三都比正宮醜？潔哥妙喻「想吃垃圾食物」網友拜服

2019-12-13 20:36

台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00

影／三度攻堅後…高雄警匪對峙落幕 犯嫌中彈送醫

2019-12-14 07:41

一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

2019-12-13 16:47

深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

2019-12-13 16:32

放火燒死7人曾嫌嗆警畫面曝光 真理家族：他六親不認

2019-12-14 08:51

警方高雄圍捕炸彈客 凌晨攻堅槍聲大作

2019-12-14 05:03

輔導少年涉縱火燒死胞弟一家人 台南地院法官雙重打擊

2019-12-14 10:50

屏南養殖戶被跳票逾7億 漁民：莫拉克風災後最大災損

2019-12-14 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top