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台南縱火釀7死曾姓嫌犯 警方：疑反社會反覆犯罪

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炸彈客背包藏炸彈與警對峙 清晨中彈送醫

2019-12-14 08:49聯合報 記者林保光／高雄即時報導

國民黨台南後壁黨部涉嫌放置爆裂物的吳姓男子，在高雄朋友租處遇警方圍捕，從昨晚到今天清晨，與警方僵持近12小時，在警方數度開槍攻堅，並發射催淚彈後，約今天清晨6點45分，他因右肋中彈不支倒地，警方才衝入屋內逮捕他，將他送往高醫急救。

台南市警局長周幼偉表示，因嫌犯昨天在台南涉及高爆物案件，刑事局與台南、 警方追蹤他的去向，才發覺他藏匿在高雄朋友的租處；在僵持過程中，他除了將一罐「高爆物」從4樓丟下來，而且背著裝有爆物的背包，手拿可引爆高爆物的遙控器，除了隨時可引爆背包內的高爆物，還可以引爆另放他處的高爆物，警方唯恐造成鄰居居民和員警傷亡，才一直與他談判，並找他弟弟和媽媽向他溫情勸說。

可是，吳姓男子並不受溫情所動，一心要與警方對峙，還要「和警察同歸於盡」，並開槍後，躲進房間內，還丟出一瓶有火藥味道的玻璃瓶，警方只好退出，後來便找來保一總隊維安特勤隊南下討論攻堅策略，直到今天凌晨4點10分上樓準備攻堅。

凌晨4點26分，警方開始喊話，並除了從門外開槍，也自相隔永樂街的旁邊大樓內、外連開數十槍，合擊攻堅，高市特勤員警擊破玻璃窗，朝屋內發射2枚催淚彈還擊。停火後再度對他心戰喊話。

直到凌晨5點3分，警方再度內、外開槍，並發射6枚催淚彈，一時煙霧瀰漫，就連樓下周邊的員警及記者，以及旁邊大樓的住戶，都因催淚彈，涕淚直流、咳不停。

與吳姓男子隔門對峙的員警趁機破門，但他一手持遙控器、一手拿手槍，揚言要引爆炸彈，警方立即緩下腳步，再與他談判，但他仍一再要求要見記者，要警方準備交通工具讓他離開，但警方不允，周幼偉下令攻擊，6點13對他開槍，擊中他的右肋以後，他不支倒地，到清晨6點40分許，保一特勤和台南員警攻入屋內，才將他逮捕，當時他已全身癱軟，由警、消抬他下樓送高醫急救，目前意識清楚。

警、消將中彈的吳姓男子送醫。記者林保光／攝影
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吳姓男子的藏匿處玻璃窗被警方開槍還擊擊破。記者林保光／攝影
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警方帶出吳姓男子家人。記者林保光／攝影
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刑事局長黃明昭（右起）、台南市警局長周幼偉和高雄市警局長李永癸，在槍戰後對外說明...
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催淚彈高醫國民黨

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