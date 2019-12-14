炸彈客背包藏炸彈與警對峙 清晨中彈送醫

在國民黨台南後壁黨部涉嫌放置爆裂物的吳姓男子，在高雄朋友租處遇警方圍捕，從昨晚到今天清晨，與警方僵持近12小時，在警方數度開槍攻堅，並發射催淚彈後，約今天清晨6點45分，他因右肋中彈不支倒地，警方才衝入屋內逮捕他，將他送往高醫急救。

台南市警局長周幼偉表示，因嫌犯昨天在台南涉及高爆物案件，刑事局與台南、 警方追蹤他的去向，才發覺他藏匿在高雄朋友的租處；在僵持過程中，他除了將一罐「高爆物」從4樓丟下來，而且背著裝有爆物的背包，手拿可引爆高爆物的遙控器，除了隨時可引爆背包內的高爆物，還可以引爆另放他處的高爆物，警方唯恐造成鄰居居民和員警傷亡，才一直與他談判，並找他弟弟和媽媽向他溫情勸說。

可是，吳姓男子並不受溫情所動，一心要與警方對峙，還要「和警察同歸於盡」，並開槍後，躲進房間內，還丟出一瓶有火藥味道的玻璃瓶，警方只好退出，後來便找來保一總隊維安特勤隊南下討論攻堅策略，直到今天凌晨4點10分上樓準備攻堅。

凌晨4點26分，警方開始喊話，並除了從門外開槍，也自相隔永樂街的旁邊大樓內、外連開數十槍，合擊攻堅，高市特勤員警擊破玻璃窗，朝屋內發射2枚催淚彈還擊。停火後再度對他心戰喊話。

直到凌晨5點3分，警方再度內、外開槍，並發射6枚催淚彈，一時煙霧瀰漫，就連樓下周邊的員警及記者，以及旁邊大樓的住戶，都因催淚彈，涕淚直流、咳不停。