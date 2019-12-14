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台南玉井大火7死 1名男子自首點燃汽油縱火

台南縱火釀7死曾姓嫌犯 警方：疑反社會反覆犯罪

2019-12-14 06:20聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南玉井真理長輩堂疑縱火嫌犯曾姓男子，在警方多次接觸印象，疑有反社會人格，經常想借助犯罪手段「吃牢飯」，或向父母親要錢，之前住真理堂時住戶對他很好，也想教化他，但曾嫌卻經常閙事，沒錢就會回來想入住，被拒後竟做出「恩將仇報」的事。

玉井警方指出，據了解，曾男住在市區，今年10月22日在玉井公車站打電話報案，要求向父母親要錢，並企圖搶警槍，今年7月也要求警察打電話給父母要錢，最後家人給他一個月生活費。

警方對曾男印象深刻，接獲報案有人縱火，就懷疑是曾姓男子，沒想到真是他。警方趕到時，他跑出火場外躺在外面馬路上，腳部疑跌倒擦傷要求送醫，警方將他逮捕偵訊中。

曾姓男子自稱縱火。記者吳淑玲/翻攝
曾姓男子自稱縱火。記者吳淑玲/翻攝
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縱火警察

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