婦人酒後謊報家人被割喉亡 台東縣消防局今開罰3000元

台東知本1名林姓女子酒後撥打119謊報有人被割喉瀕死，警消即出動救援，但是到場都發現僅是林女發酒瘋，讓救護員空跑一趟，台東縣消防局今天認定謊報，開出今年第一張3000元罰單。

縣消防局表示，上個月23日凌晨3點半，1名住在知本地區的林姓女子撥打119報案，表示家中有人被割喉沒了呼吸，勤值中心獲報立即派遣消防車與救護車前往，並通報轄區員警到場協處。未料，當救護人員與警方到場後卻遍尋不著傷患，找到醉後胡言亂語的林女。

為避免謊報造成救護車空跑浪費社會資源，也可能影響真正需要者的緊急救護黃金時間，在消防法實施後，經確認僅是林女酒後謊報，今天即向林女開出一張謊報救護案件的3000元罰單。

縣消防局數據顯示，108年度119總計受理各類案件共15212件，但是額外各種嬉鬧、打錯電話、詢問非緊急事故、不小心按到的來電數量卻高達12763件，幾乎是1比1，實際上也造成119相當大的負擔，可能造成真正緊急需要的民眾無法撥打進來，希望民眾在撥打119前，確認狀況是屬於火警、緊急救護或是災害搶救之一，讓119緊急電話能發揮最大的功效。