騎士闖紅燈撞傷女騎士男友撂人護花 警快打平息怒火

新北市江姓男子今天騎機車疑似闖紅燈，擦撞洪姓女子所騎機車，洪女倒地受傷，打電話給龔姓男友求救，龔男聽聞女友無辜遭撞，竟夥同6名友人火速趕到，一群人怒氣沖沖質問肇事的江姓男子，事發地點正巧就在派出所對面，10名快打警力也迅速衝到現場，事後江男自知理虧，表示願意負起醫藥費等相關賠償責任，才化解這場因車禍引起的衝突糾紛。

22歲江姓男子今天下午3時許，騎機車行經板橋區中山路二段時，疑似見路口號誌即將變換，搶快闖紅燈，不慎擦撞19歲洪姓女子所騎機車，洪女因事發突然，閃避不及被撞倒，身上有多處擦撞輕傷。

受傷的洪女當下打電話給人在附近的22歲男友龔姓男子求救，龔男聽聞女友騎機車被撞傷，護花心切，夥同6名友人火速趕到車禍現場，龔男等人一見肇事的江姓男子，眾入立即將他團團包圍，還大聲質問江男「是會不會騎車啊！」現場氣氛一度十分火爆。

由於車禍發生地點正巧就在海山警分局埔墘派出所對面，警方獲報立即出動快打部隊，不到一分鐘就有10名警力趕抵現場，將雙方人馬分隔開來，雙方雖仍有口角爭執，龔男等人經警方勸阻後離去。