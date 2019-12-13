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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

高銀貸款慶富石化氣爆善款大港開唱輕軌 高市送法辦

2019-12-13 18:05聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

高雄市的高銀貸款慶富、石化氣爆善款運用不當、大港開唱、輕軌二階等案，備受社會各界注目，高雄市政府內部行政調查之後，認為有涉違法之嫌，今天決定都移送司法偵辦。

高雄市政府表示，新政府執政即將屆滿一年，社會各界對於下列幾件造成市府損失的風風雨雨事件，不但有很深的疑慮，更祈望真相，這些聲浪一直不斷，市府為回應民意及社會各界的要求，也進行內部行政調查，但並無犯罪偵查權，也期待高雄地方法院檢察署能將市府或議會所移送的相關爭議案件，盡速調查，給高雄市民一個交代，若檢察官於調查時，倘發現尚有其他疑義，也應主動積極偵辦，

高雄市政府內部行政調查之後，決定將這些案件移送偵辦的理由如下：

一、高銀貸款慶富：

高銀貸款慶富「部分事實」雖經檢察官簽結，但如認為案件仍有調查必要，亦可重啟偵查。有關高銀核貸三億元給慶富，由慶富轉給慶洋虛偽增資；以及104年1月、3月分別核貸慶洋3億及8.3億，造成高銀3億元呆帳等事實。其核貸過程相關人員，有無涉嫌違反高銀「內控機制」、授信政策及授信準則，即有無遵守「授信五大原則」及「五大審核原則」等相關規定，是否涉嫌違反證卷交易法、銀行法、刑法等相關規定，本府已移請檢察官偵查。另高雄市議會的專案調查小組，也提供一些事實，均將一併送給檢察官偵查。

二、石化氣爆善款運用不當：

1.裝置藝術部分：

「裝置藝術」涉嫌違反政府採購法，相關事實已移送，至於是否另涉圖利罪部分，宜由檢察官展開偵辦。

2.執行捐款專戶管理會之核准計畫，未專款專用之部分，也已併案移送。

3.市府推動代位求償訴訟之律師費有無不當？也已併案移送。

三、大港開唱：

1.涉嫌公然猥褻部分已移送檢察官偵辦。

2.補助大港開唱金額未符合規範之上限，涉嫌圖利部分；以及歷年核銷補助時，未依政府採購法之規定進行監督並辦理核銷，涉及不法部分，均已移送檢方偵辦。

四、輕軌二階：

有關外界及高雄市議會質疑高雄輕軌捷運二階續建專案，涉嫌調整用地徵收及拆遷補償費30億元中的16億元，用以支付購買車廂之費用，是否涉及不法？以及軌道尚未完成就進口車廂等相關疑義，有無涉嫌不法，亦已移送檢方偵辦。

高雄市檢察官慶富

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