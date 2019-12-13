詐騙車手取贓從土城一路取款到新莊 埋伏警逮個正著

新北市土城區一名獨居老人接到「假檢警」電話遭詐212萬，向廣福派出所辦案，警方獲報後展開調查，掌握犯嫌特徵，在犯嫌常出沒的區域埋伏數日後，見到犯嫌故技重施到新莊取款，當場被警方逮捕並攔截46萬6千元的詐騙款項，並將犯嫌依詐欺罪嫌移送。

新北市土城區一名73歲獨居林姓婦人，於11月28日匆忙跑到土城警分局廣福派出所報案，林婦表示接到一名稱陳姓檢察官的電話，說自己涉及違反洗錢防制案件，帳戶恐被凍結，因此要求提領現金212萬，林婦用不透明塑膠袋包裝現金，放在學成路巷口小客車下方，遭詐騙車手取走。

事後林婦驚覺有異，跑到里長辦公室詢問才發現自己遭詐，便立刻向土城警分局廣福派出所報案，警方獲報透過監視器從林婦放錢的位置，掌握陳男特徵以及逃逸的方向，陳男逃逸時皆以計程車代步，製造警方辦案困難。

據了解，陳男當天（11月28日）從土城取款完後，由土城到台北市便在附近商家逛完後，再搭計程車轉往三重與蘆洲，警方則派人在陳男常出沒的地點埋伏，經過數十天的追查，終於在昨（12）發現陳男要從蘆洲搭乘計程車外出，警方沿途跟監到新莊，發現陳男要向另一名73歲林姓婦人收取詐騙款項，警方隨即將上前逮捕陳男。